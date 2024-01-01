埃塞俄比亞比爾兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌塞拉里昂列昂的匯率目前為391.561，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.392%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見392.525，並在26-07-2024低見389.594。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.655%。