سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.0593078 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.048% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.103% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.0599407 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.059223 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.414%.