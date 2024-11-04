История обменного курса эфиопский быр–шведские кроны

Обменный курс эфиопских быра/шведские кроны сейчас составляет 0,089, отражая изменение в размере -0.939% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,090, и минимумом, равным 0,088, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.484%.