سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.0500028 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.359% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.209% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.0502667 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0500028 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.362%.