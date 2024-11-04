История обменного курса эфиопский быр–доллары Соломоновых островов

Обменный курс эфиопских быра/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,067, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.785% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,069, и минимумом, равным 0,067, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.575%.