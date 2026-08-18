سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 1.10533 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.360% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.559% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 1.11276 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.10493 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.360%.