سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 2.78992 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.516% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.695% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 2.81137 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 2.78992 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.257%.