История обменного курса эфиопский быр–коста-риканские колоны

Обменный курс эфиопских быра/коста-риканские колоны сейчас составляет 4,198, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.135% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 4,278, и минимумом, равным 4,170, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.531%.