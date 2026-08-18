سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 5.79146 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.161% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.237% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 5.83335 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.72616 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.756%.