История обменного курса эфиопский быр–ангольские кванзы

Обменный курс эфиопских быра/ангольские кванзы сейчас составляет 7,506, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.422% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,674, и минимумом, равным 7,481, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.165%.