سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 181.507 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.022% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.354% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 181.585 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 180.753 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.234%.