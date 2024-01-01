История обменного курса алжирский динар–сьерра-леонские леоне

Обменный курс алжирских динара/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 170,720, отражая изменение в размере 0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 172,887, и минимумом, равным 169,064, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.243%.