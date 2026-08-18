سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.0604213 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.263% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.0605896 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0602626 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.396%.