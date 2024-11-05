История обменного курса алжирский динар–доллары Соломоновых островов

Обменный курс алжирских динара/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,061, отражая изменение в размере 0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.745% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,062, и минимумом, равным 0,061, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.327%.