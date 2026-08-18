سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 1.15108 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.131% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 1.15146 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.14718 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.161%.