История обменного курса алжирский динар–непальские рупии

Обменный курс алжирских динара/непальские рупии сейчас составляет 1,013, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.294% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/непальские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,014, и минимумом, равным 1,008, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.579%.