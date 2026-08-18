سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الين الياباني حاليًا 1.2008 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.202% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.165% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 1.20175 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.19483 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.210%.