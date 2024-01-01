История обменного курса алжирский динар–японские иены

Обменный курс алжирских динара/японские иены сейчас составляет 1,145, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.272% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,159, и минимумом, равным 1,139, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.939%.