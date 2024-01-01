История обменного курса японская иена–алжирские динары

Обменный курс японские иены/алжирские динары сейчас составляет 0,873, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.273% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/алжирские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,878, и минимумом, равным 0,863, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.930%.