سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 0.983653 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.011% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 0.985429 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.982136 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.223%.