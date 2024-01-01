阿爾及利亞第納爾兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌海地古德的匯率目前為0.977，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.366%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌海地古德的匯率波動，在21-07-2024高見0.983，並在24-07-2024低見0.975。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.530%。