سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 0.55216 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.784% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 0.556702 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.550065 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.062%.