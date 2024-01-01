История обменного курса алжирский динар–гамбийские даласи

Обменный курс алжирских динара/гамбийские даласи сейчас составляет 0,528, отражая изменение в размере 0.814% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.275% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,536, и минимумом, равным 0,521, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.553%.