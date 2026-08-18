سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 1.20849 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.299% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.343% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 1.20866 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.20311 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.299%.