История обменного курса алжирский динар–эфиопские быры

Обменный курс алжирских динара/эфиопские быры сейчас составляет 0,917, отражая изменение в размере -0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/эфиопские быры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,920, и минимумом, равным 0,903, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.424%.