سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى جنيه مصري حاليًا 0.377972 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.414% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 0.379156 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.375125 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.881%.