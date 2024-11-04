История обменного курса алжирский динар–египетские фунты

Обменный курс алжирских динара/египетские фунты сейчас составляет 0,370, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.691% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/египетские фунты колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,370, и минимумом, равным 0,365, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.821%.