阿爾及利亞第納爾兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌埃及鎊的匯率目前為0.360，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.222%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌埃及鎊的匯率波動，在22-07-2024高見0.361，並在21-07-2024低見0.359。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.230%。