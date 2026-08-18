سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى Zmw
هل تبحث عن أسعار صرف DOP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Dominican peso السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Dominican peso عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف Dominican peso إلى إلى Zmw
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 DOP إلى ZMW
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.3232
|الأدنى
|0.3211
|المتوسط
|0.3220
|التغيير
|-0.14%
يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى Zmw حاليًا 0.321371 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.499% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.201% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.324712 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.321075 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.562%.
DOP إلى ZMW مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Dominican peso to كواشا زامبي
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DOP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZMW كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Dominican peso to كواشا زامبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DOP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZMW كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.