История обменного курса доминиканское песо–замбийские квачи

Обменный курс доминиканских песо/замбийские квачи сейчас составляет 0,452, отражая изменение в размере 0.020% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.562% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,453, и минимумом, равным 0,445, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.446%.