سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 2.01947 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.581% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.053% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 2.04161 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.01947 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.706%.