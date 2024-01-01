История обменного курса доминиканское песо–вату Вануату

Обменный курс доминиканских песо/вату Вануату сейчас составляет 2,011, отражая изменение в размере 0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.539% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 2,020, и минимумом, равным 2,000, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.897%.