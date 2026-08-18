سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 202.356 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.873% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.355% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 205.212 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 202.245 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.