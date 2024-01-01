История обменного курса доминиканское песо–узбекские сомы

Обменный курс доминиканских песо/узбекские сомы сейчас составляет 212,836, отражая изменение в размере 0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.055% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/узбекские сомы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 213,010, и минимумом, равным 211,979, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.208%.