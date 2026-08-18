سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 0.687847 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.253% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.651% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 0.692576 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.683412 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.743%.