多明尼加比索兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌烏拉圭比索的匯率目前為0.679，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.434%。

在過去一星期，多明尼加比索兌烏拉圭比索的匯率波動，在24-07-2024高見0.685，並在24-07-2024低見0.678。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.977%。