История обменного курса доминиканское песо–уругвайские песо

Обменный курс доминиканских песо/уругвайские песо сейчас составляет 0,700, отражая изменение в размере 1.107% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.345% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/уругвайские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,700, и минимумом, равным 0,685, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.099%.