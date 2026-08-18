سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 0.160622 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.537% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.631% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 0.163575 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.160572 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.632%.