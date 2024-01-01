多明尼加比索兌挪威克朗匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌挪威克朗的匯率目前為0.186，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.806%。

在過去一星期，多明尼加比索兌挪威克朗的匯率波動，在25-07-2024高見0.188，並在22-07-2024低見0.184。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.570%。