История обменного курса доминиканское песо–норвежские кроны

Обменный курс доминиканских песо/норвежские кроны сейчас составляет 0,183, отражая изменение в размере -0.186% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.553% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,185, и минимумом, равным 0,180, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.872%.