سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.261418 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.244% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.121% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.263537 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.260378 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.738%.