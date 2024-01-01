История обменного курса доминиканское песо–мальдивские руфии

Обменный курс доминиканских песо/мальдивские руфии сейчас составляет 0,256, отражая изменение в размере 0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.167% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,256, и минимумом, равным 0,253, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.356%.