История обменного курса мальдивская руфия–доминиканские песо

Обменный курс мальдивская руфия/доминиканские песо сейчас составляет 3,891, отражая изменение в размере -0.062% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.233% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/доминиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,897, и минимумом, равным 3,880, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.156% увеличение стоимости.