سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.800031 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.863% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.023% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.812555 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.800031 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.