多明尼加比索兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌毛里求斯盧比的匯率目前為0.789，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.074%。

在過去一星期，多明尼加比索兌毛里求斯盧比的匯率波動，在26-07-2024高見0.792，並在23-07-2024低見0.786。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.346%。