سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الين الياباني حاليًا 2.71942 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.151% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.701% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 2.74028 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.71676 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.696%.