История обменного курса доминиканское песо–японские иены

Обменный курс доминиканских песо/японские иены сейчас составляет 2,535, отражая изменение в размере 0.109% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.223% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,573, и минимумом, равным 2,516, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.938%.