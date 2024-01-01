История обменного курса японская иена–доминиканские песо

Обменный курс японские иены/доминиканские песо сейчас составляет 0,394, отражая изменение в размере -0.050% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.224% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/доминиканские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,397, и минимумом, равным 0,389, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.