سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى بالفرنك الغيني حاليًا 149.741 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.443% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.819% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 151.045 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 149.741 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.