سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 0.00667478 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.051% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.747% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 0.00668041 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00662453 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.710%.